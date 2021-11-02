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Вчера, в 9:37
Центробанк Армении сохранил уровень ключевой ставки 7,25%
Центральный банк Армении сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%, говорится в сообщении ЦБ.
Ставка ломбардного репо составляет 8,75%, ставка по средствам, привлеченным от банков - 5,75%.
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