Центробанк Англии сохранит ставки в условиях инфляционных рисков

Центральный банк Великобритании, как ожидается, сохранит ставки по итогам заседания в четверг на фоне растущего инфляционного давления и скорого окончания срока действия программы скупки активов объемом 895 миллиардов фунтов стерлингов ($1,22 триллиона).

Инвесторы предполагают, что несколько чиновников регулятора могут высказаться в пользу приостановки текущей годовой программы скупки активов, запущенной в ноябре прошлого года.

Банк Англии планирует прекратить количественное смягчение к концу года, и половина членов его руководства в августе пришли к выводу, что некоторые предварительные условия для повышения процентной ставки уже выполнены.

Федеральная резервная система накануне открыла дверь для скорого сокращения ежемесячных объемов скупки облигаций и дала понять, что повышение ключевой ставки может произойти раньше, чем ожидалось: девять из 18 членов руководства американского центробанка считают, что потребность в увеличении стоимости заемных средств может возникнуть уже в 2022 году.

В августе Банк Англии повысил прогноз инфляции на конец 2021 года до 4%, что отражает более высокие цены на энергоносители и проблемы в цепочке поставок, которые усилились в сентябре.

Сейчас ключевая ставка находится на рекордно низком уровне 0,1%.

Фото: rg.ru