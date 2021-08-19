Центр им. Гамалеи модифицировал "Спутник V" под штамм "дельта" COVID-19

В центре им.Гамалеи Минздрава России разработан вариант вакцины от коронавируса "Спутник V", модифицированый специально под штамм "дельта" COVID-19, сообщил "Интерфаксу" глава учреждения, академик РАН Александр Гинцбург.

"В холодильнике уже есть сделанная конструкция вакцины", - сказал ученый.

При этом он признал, что пока рано говорить о степени эффективности такой вакцины.

"Все начали делать вакцину на основе последовательности "дельта"-штамма, а будет ли она лучше (уже существующих препаратов - ИФ) против "дельта"-штамма, априори никто сказать не может", - сказал Гинцбург.

Высокие показатели смертности от коронавируса при снижении заболеваемости в РФ связаны с доминированием штамма "дельта" COVID-19, в будущем возможны и другие мутации, но будут ли они опаснее, сказать невозможно, добавил он.

"Сейчас - это сто процентов "дельта". Те, кто не вакцинировался, у них инфекционный процесс протекает не за две-три недели, как с другими вариантами, а за четыре-пять дней. А иммунная система наша с вами вырабатывает антитела за 10-12-14 дней. С другими вариантами коронавируса она успевала это сделать, а ещё гениальные реаниматологи помогали продержаться заболевшим, пока иммунная система сработает. А в случае с "дельтой" они не успевают", - сказал Гинцбург, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, возможно появление новых штаммов.

"Насчет более опасного - не знаю, но другие мутации возможны", - сказал Гинцбург, отвечая на вопрос, может ли быть еще более опасный штамм.

В то же время, добавил он, дать точный прогноз невозможно. "Я говорю в сослагательном наклонении, потому что никто никогда, извините за избитость, кроме господа бога и Чарльза Дарвина, не знает, как пойдет эволюция. И я тоже не знаю", - сказал ученый.

Как сообщил в начале августа "Интерфаксу" вице-президент Российской академии наук Владимир Стародубов, который курирует в РАН медицину, смертность от COVID-19 в РФ остаётся высокой, в частности, выше, чем на Западе, в связи с низким уровнем вакцинации и пренебрежением к эпидемическим мерам, что усугубляется более опасной мутацией вируса - вариантом "дельта".

Уровень смертности от COVID-19 в районе 800 человек в сутки держится со второй декады июля, несмотря на снижение заболеваемости, которое наблюдается с конца прошлого месяца.

Более 95% выявляемых заболеваний коронавирусом в России приходится на вариант "дельта", сообщил 30 июля глава центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов. При этом в России уже секвенировано более 20 тысяч различных штаммов коронавируса, отметил он.

Ранее вице-президент Российской академии наук Владимир Стародубов, который курирует в РАН медицину, заявил "Интерфаксу", что все существующие вакцины от COVID-19 менее эффективны в отношении "индийского" штамма (варианта "дельта"), но пока необходимости в новых препаратах нет. "Генетики смотрят за изменениями модификаций штамма. И если понадобится, то они могут поставить вопрос о новых вакцинах. Пока такой необходимости нет. Пока те вакцины, которые существуют, они закрывают наши проблемы", - сказал он.

В то же время, по мнению Гинцбурга, перспективным в плане увеличения эффективности вакцины от штамма "дельта" для компании Pfizer/BioNTech является предложение РФПИ об использования "Спутника Лайт" (первого компонента "Спутника V") в качестве бустера.

"Это красивое, научно обоснованное предложение. "Пфайзеру" это очень надо, потому что у него одна фиксированная конформация, а у "Спутника" как у природного S-белка их много. Поэтому спектр нейтрализующих антител, которые будут образовываться на тот, и на этот S-белок, в случае "Спутника" гораздо шире. В данном случае такой "коктейль" будет более эффективным против конкретно "дельта"-штамма", - сказал глава центра им.Гамалеи.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) 11 августа предложил компании Pfizer провести клинические исследования препарата "Спутник Лайт" в качестве третьей дозы (бустера) для её вакцины, разработанной совместно с BioNTech, чтобы увеличить эффективность против штамма "дельта". В пресс-службе Pfizer не ответили на просьбу "Интерфакса" о комментарии.

Глава Минздрава Михаил Мурашко 11 августа сообщил, что эффективность "Спутника V" в отношении "дельта"-штамма COVID-19 составляет 83% и более чем на 95% эта вакцина защищает от тяжёлого течения заболевания. В сообщении РФПИ отмечалось, что эти показатели выше, чем эффективность Pfizer, которая, по некоторым данным, оценивается в 42%, и вакцины Moderna, которая оценивается на уровне 76% для штамма "дельта".

"Спутник V" разработки центра им.Гамалеи Минздрава России является основным препаратом для массовой вакцинации в РФ, начавшейся 18 января.

Фото: bbc.com