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Finance.kz
Finance.kz
18.12.2019

Цена палладия впервые в истории превысила $2 тыс за унцию

Спотовая цена на палладий установила в ходе торгов вторника новый исторический рекорд, превысив 2 тысячи долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.

Стоимость тройской унции палладия росла на 0,99%, до 1996,98 доллара, ранее во вторник показатель поднимался до максимальной отметки в 2000,5 доллара. В то же время мартовский фьючерс на палладий дорожает на 0,9%, до 1971,65 доллара за унцию.

Эксперты связывают рост стоимости палладия с опасениями за предложение металла. "Опасения относительно поставок поддержали покупки металла, и базовый спрос, судя по всему, находится в хорошем состоянии", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков MKS PAMP.

На прошлой неделе цена палладия обновила очередной исторический максимум в 1914 долларов, впервые поднявшись выше исторически максимальной стоимости золота.

В начале ноября эксперты говорили, что к концу года стоимость металла может перешагнуть и через 2 тысячи долларов. Они связывали ралли палладия с резким ростом спроса в автомобильной промышленности Европы и Китая. 

Палладий используется в изготовлении выхлопных катализаторов для бензиновых двигателей, а поскольку крупнейшие страны ужесточают требования к экологичности транспорта, спрос на металл продолжит расти.

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