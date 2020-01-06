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Сегодня, в 10:05

Цена нефти Brent впервые за полгода превысила $70 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 г. впервые за полгода превысила $70 за баррель, свидетельствуют данные биржи ICE в Лондоне. Это произошло в ночь на 6 января, по состоянию на 10.38 мск цена составляет $69,99 за баррель.

В последний раз цена нефти этого сорта превышала $70 за баррель 22 мая 2019 г.

Фьючерс на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал до $64,33 за баррель.

Нефть начала дорожать после того, как стало известно о гибели иранского генерала Касема Сулеймани в результате авиаудара США в Багдаде. Атака была одобрена американским президентом Дональдом Трампом. После удара Иран и США обменялись угрозами, Трамп также пригрозил Тегерану новыми ударами в случае атак на американские объекты.

Госдепартамент США в свою очередь предупредил о «повышенном риске» атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии, писал Bloomberg.

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