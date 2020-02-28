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Сегодня, в 10:00

Цена нефти Brent стала ниже $50 за баррель впервые с декабря 2018 года

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $50 за баррель впервые с декабря 2018 г., свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже.

Стоимость майских фьючерсов Brent на 15:31 снизилась на 4,3%, до $49,61 за баррель. К этому времени нефть марки WTI с поставкой в апреле в ходе торгов на Нью-Йоркской бирже подешевела на 4,4%, до $45,02 за баррель.

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Finance.kz
Finance.kz
Цена нефти Brent стала ниже $50 за баррель впервые с декабря 2018 года
Цена нефти Brent стала ниже $50 за баррель впервые с декабря 2018 года
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $50 за баррель впервые с декабря 2018 г., свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже.
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