Цена нефти Brent стала ниже $50 за баррель впервые с декабря 2018 года

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $50 за баррель впервые с декабря 2018 г., свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже.

Стоимость майских фьючерсов Brent на 15:31 снизилась на 4,3%, до $49,61 за баррель. К этому времени нефть марки WTI с поставкой в апреле в ходе торгов на Нью-Йоркской бирже подешевела на 4,4%, до $45,02 за баррель.