Цена нефти Brent опустилась ниже $52

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 г. впервые за 14 месяцев опустилась ниже $52, свидетельствуют данные биржи ICE в Лондоне. Это произошло в ночь на 27 февраля, по состоянию на 05.31 мск цена майских фьючерсов падала на 1,52% до 51,99$ за баррель. По данным на 08.30 мск, цена была $52.7 за баррель.

В последний раз цена нефти этого сорта опускалась ниже $52 за баррель 26 декабря 2018 г.

Фьючерс на нефть WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел на 1,37% до $48,06 за баррель.

На нефтяные котировки оказывают влияние новости о распространении коронавируса, писал Financial Times (FT). В понедельник, 24 февраля, в ходе торгов на ICE стоимость апрельских фьючерсов Brent упала на 3,5% до $56,52 за баррель. Цена нефти марки WTI опустилась на 3,2% до $51,7 за баррель. Наиболее сильное падение цен на нефть было зафиксировано в конце января, когда Brent на новостях о коронавирусе за неделю потеряла в цене более 6%, сообщал «Коммерсантъ».