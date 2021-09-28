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Во вторник, в 11:51

Цена газа в Европе впервые в истории преодолела отметку $1000/тыс. куб. м

Цена газа в Европе впервые в истории преодолела отметку $1000/тыс. куб. м

Цена газа в Европе официально преодолела предыдущий исторический максимум, установленный в марте 2018 года.

Цена газа в Европе официально преодолела предыдущий исторический максимум, установленный в марте 2018 года, когда Европу накрыл легендарный холодный фронт "Зверь с Востока" (the Beast from the East). Только тот рекорд пришелся на конец зимы, а отопительный сезон 2021/22 годов еще только начинается.

Цена в Европе подскочила вслед за ценами в Азии - ноябрьский фьючерс на азиатский спотовый СПГ-индекс JKM Platts накануне прибавил сразу $60 и достиг $1042 за тысячу кубометров. Европа в условиях общего дефицита поставок газа (по газопроводам и в сжиженном виде) вынуждена конкурировать за СПГ с премиальным рынком Азии.

Цена котировок на газ в Европе в последнее время неразрывно сказывается на ценах на акции "Газпрома".

Цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures утром во вторник достигла 85,245 евро за МВт.ч, или $1030 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи.

Исторический рекорд цены контракта "на день вперед" на TTF зафиксирован 1 марта 2018 года - 76 евро за МВт.ч, или $969 за тысячу кубометров.

Фото: rbc.com

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