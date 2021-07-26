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Finance.kz
Finance.kz
26.07.2021

Цена биткоина приблизилась к 40 тысячам долларов

Стоимость биткоина в понедельник утром торгуется на уровне в 38 тысяч долларов, при этом ночью показатель достиг 39,8 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов. 

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин рос в цене на 12,3% — до 38,3 тысячи долларов.

А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожал на 12,3% — до 38,32 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.

На уровне ближе к 40 тысячам долларов биткоин торговался в последний раз 17 июня.

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