Цена биткоина опустилась на 11%

Криптовалюта Биткоин в 18:07 (15:07 GMT) во вторникторговалась по цене $45.840,6 по данным индекса Investing.com, опустившись на 11,19% в этот день. Это было самое значительное падение стоимости криптовалюты начиная с 7 сентября.

Падение спровоцировало также сокращение рыночной капитализации Биткоин до $919,1B, или 42,58% от общей капитализации всех криптовалют. В то время как ранее на пиках капитализация Биткоин составляла $1.184,9B.

В течение последних 24 часов Биткоин торговался в пределах от $45.840,6 до $52.885,3.

За последние 7 дней криптовалюта Биткоин ощущала рост курса в пределах gained-pct. Объем валюты Биткоин, торгуемый в последние 24 часа до момента публикации данного материала, составлял $48,7B или 29,28% от общего объема всех криптовалют. Курс варьировался в промежутке от $45.840,6055 до $52.885,3477 в последние 7 дней.

В данный момент Биткоин все еще ниже 29,23% от своих пиковых значений, составивших $64.778,04, которые были достигнуты 14 апреля.

Фото: dw.com