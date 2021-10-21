Цена биткоина обновила исторический максимум

Цена биткоина установила новый исторический максимум, превысив $66 тыс. в районе 17:05 МСК на фоне выхода на биржу во вторник первого в мире фьючерсного биржевого фонда — ProShares Bitcoin Strategy ETF.

Он дает инвесторам доступ к биткоинам через фьючерсные контракты. По данным Bloomberg, в первый день торгов оборот фонда превысил $1 млрд, пишет Markets Insider.

«ETF будет важным фактором для повышения цены, поскольку он позволит новой денежной волне проникнуть на рынок», — сказал Insider Маркус Сотириу, трейдер по продажам GlobalBlock.

Биткоин вырос примерно на 50% за месяц из-за растущих шансов одобрения ETF, который откроет рынок для гораздо более крупных инвесторов. Для сравнения, индекс S&P 500 вырос примерно на 4%. Запуск блокбастера убедил большинство наблюдателей в том, что биткойн будет расти еще больше.

«К концу года биткойн будет торговаться выше текущей цены и может превысить 100 000 долларов, но это очень психологический барьер, который может быть трудно преодолеть», — сказал Сотириу.

К концу года биткойн может даже достичь 168000 долларов из-за нового ETF, говорится в сообщении Fundstrat в понедельник.

«Цена закрытия выше 65 000 долларов открывает дорогу к 80 000 долларов», — сказал Джеффри Хэлли, старший аналитик рынка OANDA в записке для клиентов в среду.

В этом месяце SEC может утвердить еще два фьючерса на биткоины: VanEck Bitcoin Strategy ETF, and Valkyrie Bitcoin Strategy ETF. Поставщик ETF и управляющий активами Invesco изначально был в этом списке, но на этой неделе отказался от проекта.

Предыдущий максимум в $64,8 тыс. был достигнут самой популярной криптовалютой в апреле этого года.

Фото: cointribune.com