Алматы
  1. Главная
  2. Новости
  3. Цена акций Apple поднялась до рекордных $300 за штуку
Finance.kz
Finance.kz
Сегодня, в 4:14

Цена акций Apple поднялась до рекордных $300 за штуку

Стоимость акций Apple впервые в истории торгов на Нью-Йоркской бирже превысила отметку в $300 за бумагу. На закрытии торгов 2 января акции Apple стоили $300,35 (+2,28%).

Рыночная капитализация Apple достигла $1,33 трлн. Второе место по капитализации у компании Microsoft с $1,23 трлн.

Ранее по теме: Apple стала самым успешным производителем смартфонов

Перед этим стало известно, что Apple договорилась о сотрудничестве с бывшим исполнительным директором HBO Ричардом Плеплером. The New York Times пишет, что он займется производством контента для нового стримингового сервиса Apple TV+. Под руководством Плеплера HBO выпустил один из своих самых успешных сериалов – «Игру престолов». Согласно новому контракту, Плеплер будет пять лет работать только на Apple, в его обязанности войдет подготовка сериалов и документальных фильмов.

В сентябре 2019 г. Apple выпустила новые модели смартфонов: iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 11. После презентации новых гаджетов капитализация компании превышала $1 трлн.

Другие новости по темам:
СШАFortune 500Самые богатые компанииМировые новостиApple
Finance.kz
Finance.kz
Стоимость золота достигла максимума впервые с 2013 года
Стоимость золота достигла максимума впервые с 2013 года
Цена золота подскочила до максимального уровня более чем за шесть лет на фоне увеличения спроса на активы "тихой гавани" в условиях растущей напряженности на Ближнем Востоке
Сегодня, в 14:03
Елжан Биртанов: все спорные ситуации в рамках ОСМС должны решаться в пользу пациента
Елжан Биртанов: все спорные ситуации в рамках ОСМС должны решаться в пользу пациента
Сегодня министр здравоохранения Елжан Биртанов и председатель правления Фонда медстрахования Айбатыр Жумагулов посетили ряд медицинских объектов столицы
Сегодня, в 12:08
КГД МФ РК сообщает о несоответствии действительности видео, распространяемого в Youtube и мессенджерах о возврате НДС
КГД МФ РК сообщает о несоответствии действительности видео, распространяемого в Youtube и мессенджерах о возврате НДС
Комитет государственных доходов МФ РК сообщает о несоответсвии действительности видео, распросторняемого в Youtube и разных мессенджерах касательно возврата НДС.
Сегодня, в 10:10
Последние новости
Компания месяца
МФО «KMF» - микрофинансовая организация
МФО «KMF» - микрофинансовая организация