Цена акций Apple поднялась до рекордных $300 за штуку

Стоимость акций Apple впервые в истории торгов на Нью-Йоркской бирже превысила отметку в $300 за бумагу. На закрытии торгов 2 января акции Apple стоили $300,35 (+2,28%).

Рыночная капитализация Apple достигла $1,33 трлн. Второе место по капитализации у компании Microsoft с $1,23 трлн.

Ранее по теме: Apple стала самым успешным производителем смартфонов

Перед этим стало известно, что Apple договорилась о сотрудничестве с бывшим исполнительным директором HBO Ричардом Плеплером. The New York Times пишет, что он займется производством контента для нового стримингового сервиса Apple TV+. Под руководством Плеплера HBO выпустил один из своих самых успешных сериалов – «Игру престолов». Согласно новому контракту, Плеплер будет пять лет работать только на Apple, в его обязанности войдет подготовка сериалов и документальных фильмов.

В сентябре 2019 г. Apple выпустила новые модели смартфонов: iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 11. После презентации новых гаджетов капитализация компании превышала $1 трлн.