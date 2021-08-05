ЦБ Бразилии повысил ставку максимально за 18 лет

Центральный банк Бразилии в среду повысил ключевую процентную ставку на 100 базисных пунктов впервые с 2003 года и пообещал дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню в следующем году.

Решение о повышении ключевой ставки до 5,25% совпало с прогнозами 37 из 46 экономистов, опрошенных Рейтер, и последовало за тремя повышениями кряду на 75 базисных пунктов.

Поскольку в этом году инфляция значительно превышает установленный центральным банком целевой диапазон, чиновники сообщили, что готовы поднять стоимость заимствований выше так называемой "нейтральной" ставки, чтобы обеспечить достижение ориентиров в 2022 и 2023 году.

Нейтральным считается уровень ставки, который способствует достижению полной занятости и максимального ВВП, но при этом не ускоряет инфляцию. Бразильские экономисты считают нейтральной реальную ставку в районе 3%, то есть если центробанку удастся достичь целевого показателя инфляции в 3,5% в 2022 году, ключевая ставка должна быть на уровне 6,5%.

Комитет бразильского ЦБ по денежно-кредитной политике, известный как Copom, сообщил, что ожидает еще одного повышения ставки на 100 базисных пунктов на следующем заседании 21-22 сентября.

Фото: Reuters