Транзит российской нефти в Китай через Казахстан не приостановлен

Транзит российской нефти в Китай по системе магистральных нефтепроводов АО «КазТрансОйл» не приостановлен и осуществляется в полном соответствии с договорными обязательствами и по качеству в рамках ГОСТ.

22 января 2020 года в 14:10 часов моск. времени прием нефти АО «СНПС - Актобемунайгаз» в систему магистральных нефтепроводов частично возобновлен. Содержание хлорорганических соединений в сдаваемой нефти не превышает допустимых норм.

Напомним, в системе магистральных нефтепроводов АО «КазТрансОйл» по результатам испытаний качества нефти было обнаружено превышение хлорорганических соединений во фракции, выкипающей до 204°С. В тот же день был остановлен прием нефти от АО «СНПС - Актобемунайгаз» до урегулирования им вопросов качества сдаваемой нефти.

Учитывая снижение объемов сдачи нефти для транспортировки по системам магистральных нефтепроводов, Министерством энергетики РК скорректирован график поставок нефти на январь 2020 года на НПЗ РК и на экспорт. В частности, снижен экспорт для казахстанских производителей в направлении Китая. Высвобожденные объемы перенаправлены для загрузки ПКОП. Также изменен график загрузки ПНХЗ.

В настоящий момент транспортировка по системам магистральных нефтепроводов осуществляется согласно скорректированному графику.