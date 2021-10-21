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Вчера, в 2:43

Трамп объявил запуске собственной соцсети TRUTH Social

Трамп объявил запуске собственной соцсети TRUTH Social

Бывший президент США Дональд Трамп в среду объявил о предстоящем запуске своей собственной социальной сети TRUTH Social, сообщает The Hill.

"Я создал TRUTH Social и TMTG (Trump Media & Technology Group), чтобы противостоять тирании Больших технологий. Мы живем в мире, где Талибан (террористическая организация, запрещена в РФ) имеет огромное присутствие в Twitter, но вашего любимого американского президента заставили замолчать. Это неприемлемо", - говорится в заявлении Трампа, которое цитирует газета.

Он выразил радость, что скоро сможет публиковать "правду в социальной сети TRUTH".

"TMTG была основана с миссией дать голос всем. Я рад, что скоро начну делиться своими мыслями о социальной правде и буду бороться с Большими технологиями. Все спрашивают меня, почему никто не противостоит Большим технологиям? Ну что ж, скоро будем!" - добавил Трамп.

После беспорядков в США 6 января 2021 года многие социальные сети, включая Twitter и Facebook, заблокировали аккаунты Трампа.

Фото: rg.ru

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