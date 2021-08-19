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В прошлый четверг, в 12:41

Toyota сократит производство в сентябре на 40% из-за глобального дефицита микрочипов

Крупнейший в мире по объемам продаж автопроизводитель Toyota Motor Corp сообщил в четверг, что сократит производство в сентябре на 40% по сравнению с предыдущим планом из-за глобального дефицита полупроводников.

Toyota до сих пор справлялась с ситуацией лучше, чем ее конкуренты, накопив больший запас микрочипов в соответствии с планом обеспечения непрерывности операций, принятым после землетрясения 2011 года и ядерной катастрофы в Фукусиме. Но скачок числа случаев COVID-19 в Азии усугубил кризис.

Представитель руководства компании сказал, что сентябрьские сокращения затронут 14 заводов в Японии и за границей, а размер сокращения глобального производства составит около 360.000 автомобилей.

Деловая газета Nikkei ранее сообщила, что автопроизводитель в сентябре планировал произвести чуть менее 900.000 автомобилей, но сократил этот показатель до примерно 500.000.

Акции Toyota закрылись снижением на 4,4%, что стало самым сильным однодневным падением с декабря 2018 года. Индекс Nikkei в результате опустился до семимесячного минимума.

Возобновление роста числа случаев COVID-19 ударило по поставкам комплектующих и производству автомобилей, усугубив многомесячный кризис из-за нехватки микрочипов.

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