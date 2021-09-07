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07.09.2021

Toyota потратит $13,5 млрд на разработку батарей для электромобилей к 2030 г

Toyota потратит $13,5 млрд на разработку батарей для электромобилей к 2030 г

Toyota Motor Corp сообщила во вторник, что планирует потратить более $13,5 миллиарда долларов на разработку аккумуляторов и системы их поставок до 2030 года.

Toyota Motor Corp сообщила во вторник, что планирует потратить более $13,5 миллиарда долларов на разработку аккумуляторов и системы их поставок до 2030 года. Компания стремится занять лидирующие позиции в области ключевых автомобильных технологий в следующем десятилетии.

Крупнейший в мире автопроизводитель по объемам, первым выпустивший гибридные бензиново-электрические автомобили под популярной маркой Prius, сейчас стремительно продвигается к тому, чтобы в 2022 году представить первый собственный полностью электрический модельный ряд.

Toyota, которая считается лидером в разработке батарей для электромобилей, сообщила, что намерена снизить стоимость элементов питания на 30% и более за счет работы над используемыми материалами и структурой элементов.

"Затем, в самом автомобиле, мы стремимся оптимизировать уровень потребления энергии, который рассчитывается как показатель количества электроэнергии, используемой на километр, на 30%, начиная с Toyota bZ4X", - сказал технический директор Масахико Маэда во время брифинга, имея в виду предстоящий выпуск компактного внедорожника.

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