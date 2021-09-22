Toyota отзывает свыше 110 тыс. автомобилей в Японии

Крупнейший японский автоконцерн Toyota Motor принял решение отозвать свыше 110 тыс. автомобилей внутри страны из-за неисправности в системе гибридного силового агрегата. Об этом в среду компания сообщила на своем сайте.

Отмечается, что отзыву подлежат 38 моделей, включая Prius. Всего под отзывную кампанию попали 111 842 автомобиля, выпущенных в период с апреля по август 2021 года. По данным министерства государственных земель, инфраструктуры и транспорта, которое в обязательном порядке уведомляется о любых отзывах автомобилей, Toyota обнаружила в системе гибридного силового агрегата дефект, который может привести к произвольному отключению двигателя.

О каких-либо инцидентах, связанных с этой неисправностью, на данный момент не сообщалось.

Фото: japantimes.co