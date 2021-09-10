  1. Главная
  2. Новости
10.09.2021

Товарооборот между Россией и Казахстаном в 2021 году может достичь рекорда в $23 млрд

Товарооборот между Россией и Казахстаном в 2021 году может достичь рекорда в $23 млрд

Товарооборот между Россией и Казахстаном в текущем году может достичь рекордного показателя в $23 млрд.

Товарооборот между Россией и Казахстаном в текущем году может достичь рекордного показателя в $23 млрд. Об этом заявил посол Казахстана в РФ Ермек Кошербаев на пленарной сессии VI Каспийского медиафорума, передает ТАСС.

"Оптимистичный прогноз, что в текущем году мы достигнем рекордного товарооборота. Мы предполагаем, [что товарооборот составит] $23 млрд", - сказал он.

Посол добавил, что за январь - июнь 2021 года двусторонний товарооборот составил почти $11 млрд, что на 27% превышает показатель аналогичного периода 2020 года.

Как указал дипломат, Россия остается ключевым политическим и торгово-экономическим партнером Казахстана, однако "потенциал двусторонних связей далеко не исчерпан".

Фото: inform.kz

Поделиться
КазахстанРоссия
Мнение экспертов
Эрик ФомичевВ прошлую пятницу, в 7:05Где в Казахстане в сентябре 2021 года взять кредит наличными без залога. Ставки и условия.Арман Ахметжанов12.08.2021Что такое Poly Network и как хакерам удалось похитить 613 млн долларовЭрик Фомичев09.08.2021Будет ли Bitcoin стоить 100 тысяч долларов до конца 2021 года?Рауан Жунусов09.08.2021Как не попасться на удочку фишинга. Избегайте самого распространенного вида мошенничества в интернете.
Подбор ипотекиВ течение нескольких секунд рассчитайте общую сумму выплат, размер ежемесячного платежа, сумму переплаты по ипотечному кредиту
Полезные статьи
В прошлую пятницу, в 6:58На что обращать внимание при подписание кредитного договора
08.09.2021Как оформить кредит наличными через приложение Kaspi.kz
07.09.2021«Все, что нужно клиенту»: Уникальная карта от Банка ЦентрКредит
06.09.2021Где в Казахстане в сентябре 2021 года взять кредит наличными без залога. Ставки и условия.
Новостная лента
Все новости