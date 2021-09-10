Товарооборот между Россией и Казахстаном в 2021 году может достичь рекорда в $23 млрд

Товарооборот между Россией и Казахстаном в текущем году может достичь рекордного показателя в $23 млрд. Об этом заявил посол Казахстана в РФ Ермек Кошербаев на пленарной сессии VI Каспийского медиафорума, передает ТАСС.

"Оптимистичный прогноз, что в текущем году мы достигнем рекордного товарооборота. Мы предполагаем, [что товарооборот составит] $23 млрд", - сказал он.

Посол добавил, что за январь - июнь 2021 года двусторонний товарооборот составил почти $11 млрд, что на 27% превышает показатель аналогичного периода 2020 года.

Как указал дипломат, Россия остается ключевым политическим и торгово-экономическим партнером Казахстана, однако "потенциал двусторонних связей далеко не исчерпан".

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