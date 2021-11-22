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В понедельник, в 11:18

Товарооборот между Казахстаном и странами SPECA за 9 месяцев 2021 года увеличился на 27,3%

Товарооборот между Казахстаном и странами SPECA за 9 месяцев 2021 года увеличился на 27,3%

Товарооборот между Казахстаном и странами SPECA за 9 месяцев текущего года составил $4,8 млрд, что на 27,3% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Товарооборот между Казахстаном и странами SPECA за 9 месяцев текущего года составил $4,8 млрд, что на 27,3% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщил вице-министр национальной экономики РК Алибек Куантыров на Экономическом форуме SPECA 2021 года «Устойчивый транспорт и торговля для развития зеленой и инклюзивной экономики после пандемии».

Вице-министр отметил, что сегодня в Казахстане действует 4400 компаний стран SPECA и 800 совместных предприятий. За последние 10 лет SPECA инвестировала в отечественную экономику $210,7 млн.

По словам замминистра, Казахстан не остается в стороне от глобальных трендов и принимает меры по переходу к «зеленой экономике».

В 2013 году принята Концепция по переходу к «зеленой экономике» и разрабатывается Стратегия низкоуглеродного развития до 2060 года, которая включает в себя долгосрочные варианты развития экономики для достижения «зеленого» роста и глубокой декарбонизации экономики. 

Также в декабре 2020 года во время Саммита по амбициозным задачам в связи с изменением климата Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о цели достичь нулевого баланса выбросов парниковых газов к 2060 году.

Наряду с зеленой трансформацией, Казахстан в рамках SPECA ведет активную деятельность, направленную на развитие транспортной инфраструктуры, включая расширение автодорожных сетей и повышение их качества, строительство недостающих звеньев железных дорог и развитие портов.

Что касается реализации Соглашения Всемирной торговой организации об упрощении процедур торговли, то Казахстаном создан Национальный комитет, а также разработан и утвержден план мероприятий.

Вместе с тем, Казахстаном было рекомендовано реформирование и укрепление Программы SPECA через учреждение Постоянного Секретариата, которое позволит выстроить эффективное и оперативное взаимодействие по основным направлениям SPECA с другими международными и региональными организациями ООН.

Фото: ukrinform.ru

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КазахстанМинистерство экономики РК
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