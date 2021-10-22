Товарооборот между Казахстаном и Бразилией составил $109,8 млн

20 октября 2021 года Вице-министр торговли и интеграции Республики Казахстан Кайрат Торебаев встретился с Губернатором штата Байя Руи Коста Дос Сантосом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства торговли и интеграции.

Бразилия для Казахстана является важным и перспективным торговым партнером. Так, товарооборот за 8 месяцев 2021 года вырос в 2,3 раза и составил $109,8 млн. При этом экспорт за январь-август 2021 года вырос на 92,6% и составил $47,4 млн. Импорт за январь-август 2021 года вырос в 2,7 раза и составил $62,4 млн.

Отмечается, что в структуре казахстанского экспорта преобладают сера, ферросплавы, изделия из черных металлов и уран. Бразильский импорт состоит в основном из сахарa, соки фруктовые и овощные, кофе, лекарственные средства.

Кроме того, казахстанской стороной предложено принять совместные усилия по диверсификации торговых потоков и наращиванию объемов взаимной торговли. По словам Кайрата Торебаева, в Казахстане находятся 5 предприятий с бразильским участием.

«Казахстан готов поставить 55 потенциальных товаров на сумму $ 433,8 млн. Мы имеем возможность увеличить поставки продукции металлургической, пищевой, химической и машиностроительной отраслей», - сообщил Кайрат Торебаев.

Вице - министр торговли и интеграции РК Торебаев К. предложил использовать потенциал МЦПС «Хоргос» для привлечения бразильских инвестиций, а также использовать его в качестве площадки для оптово-розничного экспорта на рынок КНР.

Он отметил, что в настоящее время Республика Казахстан реализует сеть приграничных индустриально торгово-логистических хабов, которые будут служить опорными точками Единой товаропроводящей системы ЕАЭС (ЕТПС) и стран Центральной Азии с дальнейшей перспективой расширения. Также бразильской стороне предложено на базе хабов комплексно развивать кластеры международной торговли, что обеспечит формирование устойчивых кооперационных связей на международном уровне.

«Преимуществами СЭЗ «МЦПС «Хоргос» являются доступ к рынку КНР и ЕАЭС, безвизовый режим, налоговые льготы, предоставляемые участникам СЭЗ, беспошлинная торговля, наличие готовой инженерной и транспортной инфраструктуры», - сказал Кайрат Торебаев.

Вместе с тем, казахстанской стороной отмечена важность взаимодействия Казахстана и Бразилии по линии предстоящей 12-й Министерской конференции ВТО. Отмечается, что у Казахстана либеральный режим для торговли, инвестиций и для ведения бизнеса.

Фото: пресс-служба Минторговли