Total инвестирует 70 млрд. тенге в освоения месторождения «Дунга» в Мангистауской области

Компания Total инвестирует в 2021-2025 годах порядка 70 млрд. тенге на реализацию третьей фазы освоения месторождения «Дунга» в Тупкараганском районе Мангистауской области. Об этом сообщил министр энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев в ходе заседания правительства.

По словам, главы Минэнерго проект обеспечит увеличение уровня добычи нефти на 25%.

«Будет увеличение с нынешних 680 тыс. тонн. до 860 тыс. тонн в год и благодаря этому на пике строительных работ будет создано порядка 400 рабочих мест», - сообщил М. Мирзагалиев.

Фото: rbc.ru