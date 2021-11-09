  1. Главная
  2. Новости
Вчера, в 3:05

Toshiba изучает возможность разделения на отдельные компании

Toshiba изучает возможность разделения на отдельные компании

Японская Toshiba Corp рассматривает возможность разделения на отдельные компании.

Японская Toshiba Corp рассматривает возможность разделения на отдельные компании, сообщает Интерфакс. 

"Toshiba находится в процессе формулирования своего следующего среднесрочного плана по увеличению корпоративной стоимости", - говорится в сообщении компании.

Разделение является "одним из возможных стратегических вариантов", отмечается в нем.

Это заявление последовало за рядом сообщений в СМИ, в которых говорилось о возможности разделения Toshiba на три компании, специализирующиеся на инфраструктуре, девайсах и чипах памяти. Согласно этим новостям, каждое выделенное подразделение должно было получить листинг в течение нескольких лет, сообщает The Wall Street Journal.

Фото: nypost.com

Поделиться
Мировые новости
Мнение экспертов
Борис Берг17.09.2021Где в Казахстане в сентябре 2021 года взять кредит наличными без залога. Ставки и условия.Арман Ахметжанов12.08.2021Что такое Poly Network и как хакерам удалось похитить 613 млн долларовЭрик Фомичев09.08.2021Будет ли Bitcoin стоить 100 тысяч долларов до конца 2021 года?Рауан Жунусов09.08.2021Как не попасться на удочку фишинга. Избегайте самого распространенного вида мошенничества в интернете.
Подбор ипотекиВ течение нескольких секунд рассчитайте общую сумму выплат, размер ежемесячного платежа, сумму переплаты по ипотечному кредиту
Полезные статьи
Вчера, в 6:46Определение и виды ипотечного кредитования
В понедельник, в 13:31Что такое персональный кредитный рейтинг? Влияет ли высокий кредитный рейтинг на одобрение кредита?
В понедельник, в 8:16Обзор ипотеки в Казахстане на ноябрь 2021 года. Ставки и условия
В прошлый четверг, в 10:20Обзор: автокредиты в Казахстане на ноябрь 2021 года
Новостная лента
Все новости