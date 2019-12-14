Торговля Казахстана со странами ЕАЭС в январе-октябре увеличилась на 0,3%

Взаимная торговля Казахстана со странами ЕАЭС в январе-октябре 2019 года составила $16,645 млрд, что на 0,3% больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщил предварительные данные статкомитет Министерства Национальной экономики РК. Экспорт Казахстана со странами ЕАЭС в январе-октябре 2019 года уменьшился на 1,8%, до $4,963 млрд, импорт, напротив, увеличился на 1,3% и составил $11,681 млрд.

По данным статкомитета, в общем объеме внешнеторгового оборота Казахстана со странами ЕАЭС на Россию приходится 92,3%, Киргизию – 4%, Белоруссию – 3,6%, Армению – 0,1%.

В структуре казахстанского экспорта преобладают минеральные продукты – 40% к общему объему экспорта в страны ЕАЭС, металлы и изделия из них - 26,6%, продукция химической промышленности - 13,5%, продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары – 10,1%, машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты - 7,5%, прочее – 2,3%.

В структуре казахстанского импорта преобладают машины, оборудование, транспортные средства – 26,6% к общему объему импорта из стран ЕАЭС, металлы и изделия из них – 16,2%, продукция химической промышленности – 15,4%, продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары – 14,1%, минеральные продукты - 12,5%, прочее – 15,2%.