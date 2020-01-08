ТОО "Богатырь Комир" станет полностью казахстанским

По информации некоторых источников ТОО «Богатырь Комир» в этом году будет полностью принадлежать казахстанской стороне. В данный момент ведутся переговоры по покупке 50% доли у Русала. Завершение сделки ожидается в середине 2020 года.

Выкупив долю ТОО «Богатырь Комир», АО "Самрук-Энерго" будет иметь полную цепь топливо-производство-сбыт.

Напомним, что ранее Экибастузская ГРЭС-2 перешла под контроль Казахстана.

Справочно: Сегодня на долю ТОО «Богатырь Комир» приходится 70 процентов от всего добываемого угля в Экибастузском угольном бассейне и 40 процентов от общего объема добычи угля в Республике Казахстан. ТОО «Богатырь Комир» - одно из крупнейших предприятий в мире по добыче угля открытом способом, его балансовые запасы составляют - 2,62 миллиарда тонн. Производственная мощность предприятия составляет 42 млн. тонн угля в год, в том числе по разрезу «Богатырь» - 32 миллиона тонн, по разрезу «Северный» - 10 миллионов тонн. Общая численность трудового коллектива ТОО «Богатырь Комир» в настоящее время составляет 6,5 тысяч человек.