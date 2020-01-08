Алматы
  1. Главная
  2. Новости
  3. ТОО "Богатырь Комир" станет полностью казахстанским
АО "Самрук-Энерго"
АО "Самрук-Энерго"
Сегодня, в 7:23

ТОО "Богатырь Комир" станет полностью казахстанским

По информации некоторых источников ТОО «Богатырь Комир» в этом году будет полностью принадлежать казахстанской стороне. В данный момент ведутся переговоры по покупке 50% доли у Русала. Завершение сделки ожидается в середине 2020 года. 

Выкупив долю ТОО «Богатырь Комир», АО "Самрук-Энерго" будет иметь полную цепь топливо-производство-сбыт. 

Напомним, что ранее Экибастузская ГРЭС-2 перешла под контроль Казахстана.

Справочно: Сегодня на долю ТОО «Богатырь Комир» приходится 70 процентов от всего добываемого угля в Экибастузском угольном бассейне и 40 процентов от общего объема добычи угля в Республике Казахстан. ТОО «Богатырь Комир» - одно из крупнейших предприятий в мире по добыче угля открытом способом, его балансовые запасы составляют - 2,62 миллиарда тонн. Производственная мощность предприятия составляет 42 млн. тонн угля в год, в том числе по разрезу «Богатырь» - 32 миллиона тонн, по разрезу «Северный» - 10 миллионов тонн. Общая численность трудового коллектива ТОО «Богатырь Комир» в настоящее время составляет 6,5 тысяч человек.

Другие новости по темам:
КазахстанСамрук-Энерго
АО "Самрук-Энерго"
АО "Самрук-Энерго"
Почти 400 млрд тенге сэкономят бизнесмены благодаря мораторию на проверки
Почти 400 млрд тенге сэкономят бизнесмены благодаря мораторию на проверки
Почти 400 миллиардов тенге сэкономят бизнесмены в ближайшие три года благодаря мораторию на проверки.
Сегодня, в 10:52
ТОО "Богатырь Комир" станет полностью казахстанским
ТОО "Богатырь Комир" станет полностью казахстанским
По информации некоторых источников ТОО «Богатырь Комир» в этом году будет полностью принадлежать казахстанской стороне
Сегодня, в 7:23
Амиров Р.У. избран председателем Совета директоров АО "Страховая компания "Amanat"
Амиров Р.У. избран председателем Совета директоров АО "Страховая компания "Amanat"
Решением Совета директоров от 27 декабря 2019 года Амиров Р.У. избран председателем Совета директоров компании.
Сегодня, в 6:25
Последние новости
Компания месяца
Fingramota.kz
Fingramota.kz - повышение финансовой грамотности населения