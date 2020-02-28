Токийская биржа открыла торги падением Nikkei на 3,2%

Токийская фондовая биржа 28 февраля открыла торги снижением своего основного индекса Nikkei 225. на 3,2%. По данным торгов, он снизился до 21237,0 пунктов и продолжает снижение.

20 февраля индекс составлял 23479,15 пунктов и потерял за неделю торгов более 9%. На закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи 27 февраля (0:00 по московскому времени) индекс Dow Jones опустился на 3,83%. Потери около тысячи пунктов в среднем в день — самые большие для этого индекса с кризиса 2008 г. Высокотехнологический индекс NASDAQ упал 4,08% — индекс S&P 500 — на 3,36%. Падение индексов фиксировали на Лондонской, европейских и российских биржах.

Тревогу на рынках вызывает распространение коронавирусной инфекции (Covid-19) за пределами Китая – 27 февраля число заражений в КНР впервые оказалось ниже, чем в остальном мире. Сообщения о всплеске коронавируса за пределами Китая – в Италии, Южной Корее и Иране – напугало инвесторов по всему миру в понедельник, 24 февраля.

Тогда индекс S&P 500 показал сильнейшее дневное снижение с февраля 2018 г. (-3,4%), индекс STOXX 600 – с середины 2016 г. (-3,8%), индекс MSCI EM (-2,7%) провел худший день с августа 2019 г. Российский фондовый рынок столкнулся с теми же опасениями на день позже, после трехдневных выходных.