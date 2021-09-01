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01.09.2021

Токаев заявил, что экономика страны столкнулась с неконтролируемым ростом инфляции

Токаев заявил, что экономика страны столкнулась с неконтролируемым ростом инфляции

Казахстанская экономика столкнулась с неконтролируемым ростом инфляции, в этой сфере правительство проявило свое бессилие.

Казахстанская экономика столкнулась с неконтролируемым ростом инфляции, в этой сфере правительство проявило свое бессилие. Об этом заявил в среду президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ежегодном послании народу.

"Мы столкнулись с неконтролируемым ростом инфляции. Национальный банк и правительство оказались бессильными перед ней, сославшись на мировые тенденции. Подобного рода отговорки высвечивают уязвимость национальной экономики", - сказал он.

По словам Токаева, главной задачей Нацбанка и кабинета министров является возвращение инфляции в коридор 4-6%. "В результате реализации антикризисных мер общим объемом 6,3 трлн тенге [$14,8 млрд] в экономике возникла избыточная денежная масса. Но существуют ниши, в которые эти средства не поступают", - признал глава государства.

По итогам июня годовая инфляция в Казахстане составила 7,9%, месяцем ранее этот показатель находился на уровне 7,2%.

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КазахстанИнфляция Касымжомарт ТокаевАкордаПрезидент РКПравительство РК
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