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В прошлую пятницу, в 9:52

Токаев призвал ускорить процедуру признания паспортов вакцинации в рамках ШОС

Токаев призвал ускорить процедуру признания паспортов вакцинации в рамках ШОС

Страны-участницы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) должны ускорить процедуру взаимного признания паспортов вакцинации от коронавируса.

Страны-участницы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) должны ускорить процедуру взаимного признания паспортов вакцинации от коронавируса. Об этом заявил в пятницу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Совета глав государств-членов ШОС, сообщает сегодня, 17 сентября, ТАСС.

«Убежден, ускорение процедуры взаимного признания паспортов вакцинации в государствах ШОС и их интеграция в многосторонние системы будут способствовать преодолению трудностей и вызовов, с которыми столкнулись наши страны», — сказал он.

По его словам, решительный перелом в борьбе с пандемией возможен только при условии скоординированного подхода к массовой иммунизации населения.

«Здесь Казахстану есть что предложить. Наша вакцина QazVac („Казвак“) прошла проверку боем, клинические испытания доказали ее эффективность, и мы уже начали поставлять препарат в соседние страны в качестве гуманитарной помощи», — отметил Токаев.

Глава государства также сообщил, что еще две казахстанские разработки включены в реестр Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) как вакцины-кандидаты против коронавируса.

Фото: akorda.kz

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КазахстанКасымжомарт ТокаевАкордаПрезидент РК
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