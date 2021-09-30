Токаев предложил России принять совместную программу по развитию мультимодальных перевозок

Казахстану и России следовало бы принять совместную программу по развитию мультимодальных перевозок. Об этом заявил в четверг президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе пленарного заседания XVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который проходит в онлайн-формате.

"Как я говорил недавно на Восточном экономическом форуме, особо важное значение приобретает регулярное взаимодействие транспортных ведомств наших стран. Поэтому сегодня предлагаю принять совместную программу по развитию мультимодальных перевозок", - сказал он.

Глава государства также остановился на проблемах грузоперевозчиков, пересекающих границу двух стран. "Это важный для нас вопрос. На казахстанско-российской границе действуют 30 автомобильных пограничных пунктов пропуска. Только пять из них оборудованы инспекционно-досмотровыми комплексами. К сожалению, они периодически выходят из строя. Речь идет о пунктах пропуска на границе с Саратовской, Оренбургской, Челябинской, Курганской, Тюменской и другими областями", - пояснил Токаев.

По его словам, пограничная служба России ввела новые требования по обеспечению технологического прохода грузовых транспортных средств. "Водителей заставляют выгружать груз прямо в досмотровой зоне, что зачастую приводит к порче груза. Перевозчики вынуждены загружать автотранспортные средства на две трети имеющегося места. Например, в "Газелях" вместо положенных 8-10 тонн теперь грузится 4-6 тонн потребительских товаров. Большегрузы теперь вместо 30-40 тонн перевозят 15-20 тонн товаров. Увеличиваются транспортные издержки, растет цена товаров", - констатировал президент.

При этом он отметил, что обеспечение безопасности государственной границы является приоритетом любого государства. "Мы относимся к мерам безопасности с полным пониманием. Особенно в свете событий в Афганистане. Вместе с тем дооборудование пунктов пропуска современными инспекционно-досмотровыми комплексами могло бы решить проблемы и безопасности, и скорости коммерческого транзита", - указал Токаев.

Фото: newtimes.kz