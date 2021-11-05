Токаев поручил сохранить уровень инфляции в пределах 8,5%

По словам главы государства, очевидно, что под давлением роста цен на продтовары инфляция выйдет за верхний уровень 6%.



«Хочу остановиться на вопросах, требующих оперативного реагирования. В текущем году цены на социально значимые продтовары выросли на 10,4%. По итогам 9 месяцев общий рост инфляции составил 8,9%. (...) Поручаю правительству и Национальному банку сохранить инфляцию в пределах 8,5%», – сказал он. Слова главы государства цитирует пресс-служба Акорды.



Инфляция в Казахстане в октябре 2021 года составила 0,7%, с начала года – 7%, в годовом выражении – 8,9%. Цены на продовольственные товары за октябрь повысились на 0,7% (с начала года рост на 8,2%), непродовольственные товары – на 1% (6,8%), на платные услуги – на 0,5% (5,6%).



Ранее старший аналитик ДПИ AERC Евгения Пак рассказала, что инфляция в России, которая по итогам сентября достигла 7,4% в годовом выражении, оказывает влияние на динамику ИПЦ в Казахстане. По ее словам, для республики наибольшее значение имеет не только общемировая тенденция к инфляции, но и ее уровень в странах – торговых партнерах.

Фото: akorda.kz