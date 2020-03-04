Токаев поручил правительству принять меры по модернизации информсистем госорганов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам реализации программы "Цифровой Казахстан".

Цифровизация должна стать важным фактором роста экономики и повышения уровня жизни людей. Однако в последнее время темпы цифровизации снижаются, нельзя утратить лидирующие позиции в регионе, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства поручил правительству принять меры по модернизации информсистем госорганов, внедрению технологий "Big Data" и блокчейн, алгоритмов "искусственного интеллекта". Активную работу по устранению "цифрового неравенства" предстоит провести в регионах, особенно на селе.