Токаев поддержал предложение о выдвижении на должность акимов сел граждан со средним специальным образованием

Президент Касым-Жомарт Токаев на заседании участников Национального совета общественного доверия отметил необходимость совершенствования института выборности акимов. Президент поддержал выдвинутое членами НСОД предложение закрепить норму, позволяющую гражданам со средним специальным образованием выдвигаться на должность акимов сел. Такое нововведение усилит конкурентность выборов на местном уровне.

Касым-Жомарт Токаев также считает возможным увеличение периода агитационной кампании и применение дифференцированного подхода при финансировании избирательных кампаний. Администрации Президента поручено детально изучить эти инициативы.

Глава государства подчеркнул, что значительным шагом на пути демократизации нашего общества стало введение прямой выборности акимов городов районного значения, сел, поселков и сельских округов. В этом году в стране были избраны более 800 сельских акимов. В результате их состав обновился наполовину.

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