Токаев отметил динамичный рост взаимоотношений между Россией и Казахстаном

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи в четверг с премьер-министром России Михаилом Мишустиным отметил динамичный рост взаимоотношений между двумя странами в торгово-экономической сфере, сообщает ТАСС.

"Российские друзья, коллеги, я рад вас приветствовать в нашей столице. Я знаю, что вчера вы провели содержательные плодотворные переговоры. Отмечаю динамичный рост взаимоотношений между нашими государствами в торгово-экономической сфере", - сказал президент республики.

Он также выразил удовлетворение тем, что за первые пять месяцев 2021 года объем взаимной торговли вырос на 26%, несмотря на связанные с пандемией трудности. "В повестке дня очень большие планы наращивания сотрудничества за счет конкретных проектов. К настоящему времени благодаря усилиям правительств наших стран в различных сферах были созданы важные, если не сказать якорные проекты. Я думаю, что мы обязательно должны работать в этом направлении", - отметил Токаев.

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