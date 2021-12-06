Токаев и Жапаров обсудили вопросы торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия

Поздравив Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова с днем рождения, Президент Казахстана пожелал ему благополучия и дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности.

Касым-Жомарт Токаев приветствовал успешное проведение выборов в Жогорку Кенеш Кыргызстана и выразил уверенность, что новый состав Парламента внесет весомый вклад в устойчивое развитие государства, а также будет способствовать дальнейшему укреплению казахско-кыргызских отношений дружбы, добрососедства и союзничества.

Лидеры двух стран обсудили ход реализации договоренностей, направленных на углубление торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия.

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