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В понедельник, в 6:22

Токаев и Жапаров обсудили вопросы торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия

Токаев и Жапаров обсудили вопросы торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия

Сегодня, 6 декабря, состоялся телефонный разговор Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, сообщает пресс-служба Ак орды.

Поздравив Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова с днем рождения, Президент Казахстана пожелал ему благополучия и дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности.

Касым-Жомарт Токаев приветствовал успешное проведение выборов в Жогорку Кенеш Кыргызстана и выразил уверенность, что новый состав Парламента внесет весомый вклад в устойчивое развитие государства, а также будет способствовать дальнейшему укреплению казахско-кыргызских отношений дружбы, добрососедства и союзничества.

Лидеры двух стран обсудили ход реализации договоренностей, направленных на углубление торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия.

Фото: akorda.kz

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