Times: Великобритания вернулась к переговорам о строительстве новой АЭС

Британское правительство вернулось к идее строительства новой атомной электростанции, чтобы снизить зависимость от поставок электроэнергии на фоне собственных планов добиться к 2050 году нулевого выброса парниковых газов антропогенного происхождения. Об этом сообщила в четверг газета Times.

Как говорится в статье, правительство ведет переговоры с американской компанией Westinghouse по поводу подготовки предложения в рамках многомиллиардного проекта о возведении реактора на острове Англси, расположенном на северо-западе Уэльса. Мощности новой АЭС хватило бы, чтобы обеспечить электричеством более 6 млн домов, а запущена она могла бы быть в середине следующего десятилетия.

С 1971 года на острове Англси действовала АЭС "Уилфа" с двумя энергоблоками. Она была окончательно выведена из эксплуатации в 2015 году.

В сентябре прошлого года японская корпорация Hitachi приняла решение отказаться от проекта строительства реактора на месте АЭС "Уилфа" из-за трудностей с инвестициями и ситуации с пандемией. Сам проект был приостановлен в начале 2019 года из-за инвестиционных трудностей. Тогда Hitachi так и не смогла найти необходимые средства для реализации плана, стоимость которого оценивалась в 3 трлн иен ($27,5 млрд).

Сейчас в графстве Сомерсет на юго-западе Англии уже ведется строительство АЭС Hinkley Point, а возведение атомного реактора Sizewell в графстве Саффолк находится на продвинутом этапе планирования.

Фото: bloomberg.com