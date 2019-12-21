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vc.ru
21.12.2019

TikTok запустил раздел с образовательными роликами внутри приложения

Видеосервис TikTok запустил раздел с образовательными роликами «TikTok Универ». Контент для него могут создавать сами пользователи.

Контент для раздела создают сами пользователи. Образовательные ролики разделены по четырём направлениям: «КурсыЯзыка», «КурсыНауки», «КурсыИскусства» и «КурсыИнтерьера».

Найти интересующие ролики можно во вкладке «Интересное», набрав в поиске соответствующий хэштег. Добавить видеоролик в раздел можно также с помощью хэштега.

Мы видим большой спрос со стороны пользователей TikTok на образовательный контент; на площадке всё большую популярность набирают обучающие видео, различные туториалы и курсы от профессионалов. Инициатива «TIkTok Универ» призвана аккумулировать обучающий контент на площадке в рамках интересных аудитории категорий. Мы призываем всех пользователей, которые обладают полезными знаниями, поделиться ими в TikTok в формате коротких видеороликов.

представитель TikTok

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