TikTok запустил раздел с образовательными роликами внутри приложения

Видеосервис TikTok запустил раздел с образовательными роликами «TikTok Универ». Контент для него могут создавать сами пользователи.

Контент для раздела создают сами пользователи. Образовательные ролики разделены по четырём направлениям: «КурсыЯзыка», «КурсыНауки», «КурсыИскусства» и «КурсыИнтерьера».

Найти интересующие ролики можно во вкладке «Интересное», набрав в поиске соответствующий хэштег. Добавить видеоролик в раздел можно также с помощью хэштега.