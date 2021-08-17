Tiger Global приобрела 2,6 млн акций Coinbase

Инвесткомпания Tiger Global с активами под управлением на $79 млрд владеет 2 625 294 акциями американской криптовалютной компании Coinbase. Об этом сообщается на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Стоимость доли Coinbase в портфеле Tiger Global составляет $674,25 млн по текущему курсу ценных бумаг под тикером COIN.