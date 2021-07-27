Tesla впервые отчиталась об $1 млрд чистой прибыли за квартал

Tesla отчиталась за второй квартал 2021 года — выручка выросла на 98% год к году и составила $11,96 млрд.Чистая прибыль (GAAP) по сравнению со вторым кварталом 2020 года выросла на 998% и составила $1,14 млрд, распределенная прибыль на акцию — $1,45.

Как отмечает CNBC, компания впервые отчиталась о чистой прибыли за квартал больше $1 млрд.

Общая выручка от продажи электромобилей выросла год к году на 97% — до $10,21 млрд. В июле Tesla сообщила о поставках на рынок 201 250 электромобилей и производстве 206 421 машину в течение квартала.

Также Tesla отчиталась о выручке в $801 млн от своего энергетического подразделения — включая солнечную энергию для домов и компаний.

Из-за него сейчас идёт судебное разбирательство, на котором основатель Tesla Илон Маск заявил, что компания сможет произвести от 30 тысяч до 35 тысяч батарей в третьем квартале. Причиной отставания Маск называл нехватку чипов.

Принадлежащие Tesla биткоины потеряли в цене $23 млн — потери компания записала как операционные расход в разделе о реструктуризации.