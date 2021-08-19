Tesla создаст блокчейн-платформу для слежения за кобальтом

Компания Илона Маска Tesla Inc. в своем докладе о воздействии на нее 2020 года сообщила, что работает с консорциумом производителей кобальта для разработки блокчейн-платформы, которая поможет клиентам отслеживать весь путь товара от «рудника до аккумулятора», пишет Yahoo Finance.

В частности, партнером Tesla является консорциум, состоящий из компаний China Molybdenum Co Ltd Class A, Eurasian Resources Group и Glencore.

До конца этого года планируется запустить пилотный проект платформы, а в 2022 году она уже будет действовать в полную силу.

Данная платформа подразумевает создание прозрачного, открытого и глобального реестра, который будет отслеживать путь кобальта от его добычи на руднике до уже готовой батареи для электрокара для обеспечения устойчивости и помощи в отслеживании его происхождения вплоть до единицы производства.

Сам отслеживаемый материала будет доступным и понятным, а поставщики приложат усилия для обеспечения устойчивого развития, согласно заявлению Tesla.

Кобальт является необходимым ингредиентом при производстве литий-ионных батарей для электромобилей, но его добыча в Конго часто связана с использованием незаконного детского труда.

Конкурент Tesla — Ford Motor Company в прошлом году работал с партнерами над развитием аналогичного пилотного проекта блокчейна для отслеживания пути кобальта.

Фото: elec.ru