Tesla повышает цены на электромобили в США, сдерживая их в Китае

Tesla Inc на этой неделе продемонстрировала различие в стратегических подходах к продажам по две стороны Тихого океана: для увеличения прибыли производитель электромобилей повышает цены в США, при этом сдерживая стоимость в Китае в надежде на рост продаж.

Tesla повышала цены на самые доступные версии Model 3 и Model Y около десятка раз в США в этом году, согласно данным Рейтер. В то же время компания недавно представила более доступную по цене версию Model Y в Китае.

В этом году компания повысила цены на Model Y Long Range как минимум шесть раз в США - на $5.500 до $53.990. В Китае в этом году цены выросли всего раз - на внедорожник Model Y и седан Model 3.

Аналитик Bernstein Тони Сакконаги сказал, что внедрение более дешевой модели Y в Китае вызывает вопросы о "здоровье китайского спроса". В исследовании Bernstein говорится, что владельцы Tesla в Китае менее склонны к дальнейшим покупкам в сравнении с владельцами в Соединенных Штатах и ​​Европе.

Tesla зафиксировала рекорд поставок автомобилей во втором квартале, а повышение цен в Северной Америке привело к увеличению квартальной прибыли до рекордных пиков.

Однако в Китае, крупнейшем в мире рынке электромобилей, Tesla сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны местных производителей и рядом проблем, включая отзыв продукции и давление со стороны регулирующих органов.

"Я думаю, что Tesla стремится быть настолько конкурентоспособной, насколько это возможно в Китае. Снижение цен будет частью этого агрессивного позиционирования на рынке, - сказал Крейг Ирвин из Roth Capital Partners. - Существует очень большая разница в ценах на аккумуляторы в США и Китае, а также в локальных затратах на производство автомобилей".

Фото: ria.ru