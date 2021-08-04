Tesla получила более 1,25 млн заказов на электрический пика Cybertruck

Только на прошлой неделе Tesla получила более 17 тыс. заказов на Cybertruck, в результате чего общее количество заказов достигло 1 256 487, свидетельствуют неофициальные данные онлайн-трекера бронирования, созданного фанатами Tesla.

Это означает, что с мая 2021 года, когда таблица бронирования превысила отметку в 1 млн, было размещено около 250 тыс. предварительных заказов. Если они воплотятся в жизнь, Tesla получит колоссальный доход в $79 млрд, отмечает ресурс INSIDEEVs.

Неудивительно, что такое большое количество заказов сделало Cybertruck лидером сегмента электрических пикапов. Тем не менее, некоторые конкуренты также достигли впечатляющих показателей бронирования. Например, Ford F-150 Lightning получил 120 тыс. предварительных заказов всего через два с половиной месяца после его открытия.

Возвращаясь к Cybertruck, тот же неофициальный источник показывает, что около 48% от общего числа бронирований приходится на конфигурацию Cybertruck с двумя двигателями, в то время как наименее популярной моделью является модель с одним двигателем, на которую поступило всего около 7% от общего числа предварительных заказов.

Как оказалось, у Илона Маска нет причин опасаться, что Cybertruck может провалиться. Однако такое большое количество бронирований, вероятно, означает, что владельцам придется проявить терпение. Очевидно, что любые задержки в производстве могут усугубить ситуацию.

Tesla недавно объявила, что Giga Texas, завод, который будет строить Cybertruck, первым начнет выпуск кроссовера Model Y. Точной даты начала производства Cybertruck пока нет, хотя Илон Маск ранее заявлял, что мелкосерийное производство начнется до конца этого года, а массовое производство начнется в 2022 году.

Фото: motor.ru