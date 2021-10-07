Tesla подняла цены на Model 3 и Model Y

На фоне глобальной проблемы во всей автомобильной отрасли — сбоев в цепочках поставок — американский производитель электрокаров Tesla повысил цены на всю линейку своих Model 3 и Model Y в первой половине 2021 года, пишет Electrec.

Хотя генеральный директор компании Илон Маск в качестве причины ссылается на сбои в цепочках поставок, тем не менее, квартальные финансовые результаты Tesla показали, что ее валовая прибыль от производства автомобилей росла в течение всего года.

В последние несколько месяцев Tesla приостановила рост цен, последний раз это было в июле, однако теперь, похоже, автопроизводитель снова повысил цены.

Самый дешевый автомобиль в линейке Tesla теперь стоит $42 тыс.

Если говорить конкретно об изменениях цен, то в линейке Tesla Model 3 подорожали как Model 3 Standard Range Plus, так и Performance. Первая сегодня стоит $41 990, Tesla Model 3 Long Range AWD осталась на уровне $49 990, а люксовая модель — Tesla Model 3 Performance — стоит $57 990.

Отметим, что в целом из всех машин Tesla самой дешевой была именно Model 3 Standard Range Plus, на которую цена изменилась самым значительным образом — на $2 тыс. В начале года она стоила $36 990.

Что касается линейки Model Y, то цена на Model Y Long Range Dual Motor выросла до $54 990. Это самая дешевая версия из всей линейки, и она подорожала аналогично Model 3 — на $2 тыс., а более дорогая версия — Tesla Model Y Performance — на $1 тыс., и теперь она стоит $61,990.

Хотя нетрудно заметить, что повышение цен на машины Tesla в течение года было небольшим — всего на $1 тыс. или $500, но в целом это оставило значительные суммы.

Верить или не верить Маску в том, что его компания испытывает трудности из-за перебоев с поставками и ее затраты увеличились? Если взглянуть на цифры, которые говорят, что валовая прибыль Tesla с 19% в конце прошлого года выросла до 24% в июне этого года после первого раунда повышения цен, то, вполне возможно допустить, что Маск просто слукавил, ибо Tesla определенно заработала больше денег на своих автомобилях.

Tesla является многолетним лидером на рынке электромобилей в США, несмотря на то, что ее покупатели больше не имеют доступа к налоговой льготе от правительства в размере $7500, призванной стимулировать производство и продажу экологических чистых машин — электромобилей. К концу года ожидается проведение реформы федеральной системы стимулирования производства электромобилей которая может дать покупателям Tesla до $8 тыс. в виде прямых скидок.

Фото: motor.ru