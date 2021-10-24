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В прошлое воскресенье, в 11:34

Tesla подняла на $5 тыс. цену на флагманские модели

Tesla подняла на $5 тыс. цену на флагманские модели

Компания Tesla подняла на $5 тыс. минимальную цену на свои самые дорогие модели Model S и Model X.

Компания Tesla подняла на $5 тыс. минимальную цену на свои самые дорогие модели Model S и Model X. Об этом свидетельствуют данные на сайте компании.

При переходе на страницу онлайн-конфигуратора стоимость четырехдверного седана Model S теперь составляет $94 990, вместо $89 990. Стоимость внедорожника Model X преодолела шестизначный рубеж и теперь находится на отметке $104 990.

По данным интернет-портала Electrek, несмотря на наращивание объемов производства спрос на электромобили все еще превышает предложение, и компания, по мнению авторов статьи, решила воспользоваться этой ситуацией. Ранее Tesla подняла ценник на самые популярные модели седан Model 3 и кроссовер Model Y на $2 тыс. 

На этой неделе компания отчиталась о своих финансовых показателях по итогам третьего квартала. Согласно опубликованной документации, доходы Tesla выросли на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Операционная прибыль составила 14,6% против 9,2% в 2021 году.

Фото: motor.ru

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