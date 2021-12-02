Tesla окончательно перенесла штаб-квартиру из Калифорнии в Техас

Американский производитель электромобилей Tesla завершил перенос своей штаб-квартиры из Пало-Альто (штат Калифорния) в Остин (штат Техас). Об этом сообщается в уведомлении компании, направленном во вторник в федеральную Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

"1 декабря 2021 года Tesla перенесла штаб-квартиру на гигафабрику в Техасе", - указано в документе.

Глава компании Илон Маск заявил о планах по переезду в начале октября на встрече с акционерами. Ранее он выражал недовольство ограничительными мерами в связи с пандемией, которые ввели калифорнийские власти, из-за чего страдают темпы производства.

Фото: insideevs.com