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В прошлый четверг, в 3:08

Tesla окончательно перенесла штаб-квартиру из Калифорнии в Техас

Tesla окончательно перенесла штаб-квартиру из Калифорнии в Техас

Американский производитель электромобилей Tesla завершил перенос своей штаб-квартиры из Пало-Альто (штат Калифорния) в Остин (штат Техас).

Американский производитель электромобилей Tesla завершил перенос своей штаб-квартиры из Пало-Альто (штат Калифорния) в Остин (штат Техас). Об этом сообщается в уведомлении компании, направленном во вторник в федеральную Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

"1 декабря 2021 года Tesla перенесла штаб-квартиру на гигафабрику в Техасе", - указано в документе.

Глава компании Илон Маск заявил о планах по переезду в начале октября на встрече с акционерами. Ранее он выражал недовольство ограничительными мерами в связи с пандемией, которые ввели калифорнийские власти, из-за чего страдают темпы производства.

Фото: insideevs.com

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