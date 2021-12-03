  1. Главная
  2. Новости
В прошлую пятницу, в 2:59

Tesla начала продажи электрического квадроцикла для детей

Tesla начала продажи электрического квадроцикла для детей

Tesla запустила в продажу детскую версию своего квадроцикла Cyberquad.

Tesla запустила в продажу детскую версию своего квадроцикла Cyberquad. Соответствующее сообщение появилось на сайте компании в четверг.

Cyberquad for Kids, разработанный для детей от восьми лет, оснащен стальной монолитной рамой, мягким сиденьем и регулируемой подвеской с задним дисковым тормозом. Этот полностью электрический квадроцикл развивает максимальную скорость около 16 км/ч, а батарея, для полной зарядки которой потребуется до пяти часов, обеспечивает запас хода до 24 км.

Стоимость детского квадроцикла составляет $1 900. Как сообщается на сайте компании, поставки начнутся через две-четыре недели. Однако производитель не гарантирует, что квадроцикл будет доставлен покупателям до начала рождественских праздников.

Впервые квадроцикл Cyberquad в полноценной версии для взрослых был представлен на первой презентации внедорожника Cybertruck в 2019 году. Тогда его анонсировали как дополнительный продукт, продемонстрировав вместимость грузовой площадки автомобиля.

Фото: motor.ru

Поделиться
Мировые новостиTesla
Мнение экспертов
Борис Берг17.09.2021Где в Казахстане в сентябре 2021 года взять кредит наличными без залога. Ставки и условия.Арман Ахметжанов12.08.2021Что такое Poly Network и как хакерам удалось похитить 613 млн долларовЭрик Фомичев09.08.2021Будет ли Bitcoin стоить 100 тысяч долларов до конца 2021 года?Рауан Жунусов09.08.2021Как не попасться на удочку фишинга. Избегайте самого распространенного вида мошенничества в интернете.
Подбор ипотекиВ течение нескольких секунд рассчитайте общую сумму выплат, размер ежемесячного платежа, сумму переплаты по ипотечному кредиту
Полезные статьи
Вчера, в 11:24#картакарта от БЦК: увеличен кредитный лимит до 7 млн тенге
Вчера, в 9:11В каком банке оформить кредит для ИП в 2021 году
29.11.2021Кредит рефинансирования: что это такое и кому подходит?
26.11.2021Разновидности потребительских кредитов для физических лиц
Новостная лента
Все новости