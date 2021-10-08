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08.10.2021

Tesla добилась прогресса в создании солнечных батарей на крышах домов

Tesla добилась прогресса в создании солнечных батарей на крышах домов

Компания Tesla достигла прогресса в создании солнечных батарей на крышах домов.

Компания Tesla достигла прогресса в создании солнечных батарей на крышах домов. Об этом сообщил в четверг глава Tesla Илон Маск на встрече с акционерами, которая проходила в онлайн-формате.

"Действительно [мы] достигаем быстрого прогресса по солнечным батареям. Солнечная энергия в целом быстро заряжается, - сказал он. - Что касается прогресса с застройщиками, то мы установили [хорошие] отношения и должны воспользоваться моментом. Нужна ли рекламная кампания в поддержку солнечных батарей на крыше? Интересно".

Лицензирование технологии автопилота

Компания Tesla готова на коммерческой основе предоставлять свою технологию автопилота сторонним компаниям, заявил Маск.

"Tesla открыта к лицензированию автономных систем [управления автомобилем]. Это не та технология, которую мы хотим оставить только для себя. Было бы правильно с моральной точки зрения, если другие могли бы ей [также] пользоваться", - сказал он.

Первая версия системы продвинутой помощи водителю (ADAS) была представлена Tesla в 2014 году, компания заявляет о своих планах добиться высшего, пятого уровня автоматизации, когда автомобиль может двигаться без водителя в любых дорожных условиях. Такая технология проходит бета-тестирование, однако установлена лишь на нескольких тысячах электромобилей Tesla, большая часть из которых находятся в руках сотрудников компании.

Фото: theverge.com

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