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Вчера, в 9:06

Тенгизшевройл дополнительно выделил Нур-Султану 2300 тонн сжиженного газа

Тенгизшевройл дополнительно выделил Нур-Султану 2300 тонн сжиженного газа

В текущем месяце порядка 10-ти МЖК г. Нур-Султан получали услуги горячего водоснабжения и отопления с перебоями.

В текущем месяце порядка 10-ти МЖК г. Нур-Султан получали услуги горячего водоснабжения и отопления с перебоями.

Одной из основных причин стала несвоевременная поставка сжиженного газа в столицу.

Министерством энергетики РК совместно с местным исполнительным органом, а также заводами-производителями и АО НК «Казахстан Темир Жолы» была проработана возможность приоритетной отгрузки газа для столицы в связи с ранним началом отопительного сезона.

Кроме того, проведены переговоры с ТОО «Тенгизшевройл» о выделении городу дополнительно 2300 тонн газа, сообщает пресс-служба Минэнерго РК.

В первую очередь поставка топлива будет производится на газораспределительные установки и котельные, и только после этого – на автозаправочные станции.

Важно подчеркнуть, что за последние два года увеличилось количество автомобилей, переведенных на голубое топливо (со 139 тыс. единиц в 2019 году до 313 тыс. автомобилей в 2021 году).

Отметим, что на ситуацию также повлияло проведение капитального ремонта на ТОО «Тенгизшевройл» (с 01.08 по 18.09.2021 г.), а также на заводах АО «СНПС-Актобемунайгаз» (сентябрь) и ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» (октябрь), из-за чего объемы производства сжиженного нефтяного газа в Казахстане снизились на 25 %.

В настоящее время заводы выходят на производственные мощности и в ближайшие дни сжиженный газ поступит в регионы и будет доступен для розничной реализации среди населения.

Контроль за оборотом сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки на внутренний рынок, осуществляется местными исполнительными органами.

Фото: vlast.kz

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КазахстанПравительство РКМинистерство энергетики РК
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