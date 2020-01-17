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Сегодня, в 5:50

Темпы роста ВВП Китая в 2019 году замедлились до 6,1%

Темпы роста ВВП Китая в 2019 году составили 6,1% против 6,6% в 2018 году, что в целом соответствует официальному прогнозу, свидетельствуют данные государственного статистического управления КНР.

"Согласно предварительным данным, внутренний валовой продукт Китая в 2019 году составил 99,086 триллиона юаней (14,4 триллиона долларов – ред.), что на 6,1% больше, чем в прошлом году, и соответствует ожидаемому прогнозу в 6-6,5%. В частности, годовой рост ВВП в первом квартале составил 6,4%, во втором — 6,2%, в третьем — 6%, в четвертом — 6%", — говорится в опубликованном докладе.

В 2018 году темпы роста китайской экономики замедлились до минимума с 1990 года — 6,6%. Тем не менее Китай сохранил статус второй крупнейшей экономики мира.

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