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В понедельник, в 3:19

Темпы роста ВВП Китая с начала 2021 года составили 9,8%

Темпы роста ВВП Китая с начала 2021 года составили 9,8%

Темпы экономического роста Китая в январе-сентябре текущего года составили 9,8%. Об этом говорится в распространенном в понедельник докладе Государственного статистического управления КНР.

"Согласно предварительным оценкам, ВВП Китая по итогам первых трех кварталов 2021 года составил 82,313 трлн юаней (около $12,8 трлн по текущему курсу), увеличившись на 9,8% в годовом выражении. <...> В частности, в первом квартале рост составил 18,3%, во втором квартале показатель составил 7,9%, в третьем квартале темпы роста достигли 4,9%", - говорится в докладе.

По данным из опубликованного документа, аграрный сектор КНР за указанный период увеличился на 7,4%, до 5,143 трлн юаней (около $799,84 млрд), промышленность - на 10,6%, до 32,094 трлн юаней ($4,99 трлн), сфера услуг - на 9,5%, до 45,076 трлн юаней ($7,01 трлн).

Темпы роста ВВП КНР постепенно замедляются. В 2018 году они составили 6,6%, в 2019 году - 6%. В 2020 году из-за негативного воздействия пандемии динамика оказалась минимальной с 1976 года, составив 2,3%.

Фото: rg.ru

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