Темп роста налоговых поступлений в государственный бюджет составил 14%, что на 886 млрд тенге больше по сравнению с предыдущим периодом. Об этом сообщил Министр финансов А. Смаилов на заседании Правительства, в ходе которого он рассказал о результатах работы Министерства финансов по итогам 10 месяцев 2019 года по совершенствованию налогового и таможенного администрирования.

Также он сообщил, что план по доходам в государственный бюджет исполнен на 101%, или сверх плана поступило 76 млрд тенге.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, обеспечен рост поступлений на 14% и составил 911 млрд тенге.

В динамике отмечается рост по НДС на товары внутреннего потребления (ТВП) на 282 млрд тенге, КПН на 194 млрд тенге и по налогам с фонда оплаты труда на 95 млрд тенге.

Также выросли таможенные платежи: НДС из стран ЕАЭС на 88 млрд тенге, из третьих стран - на 73 млрд тенге.

Обсуждая налоговое администрирование, Смаилов отметил, что постоянно совершенствуется система управления рисками, что позволяет более точно отбирать субъекты для контроля и повысить результативность проводимых мероприятий.

В результате сумма выявленных нарушений по итогам налоговых проверок увеличена до 129 млрд тенге (рост 20%).

Наряду с этим совершенствуются и методы камерального (дистанционного) контроля.

В текущем году внедрены новые процедуры камерального контроля с использованием электронных счетов-фактур. Дополнительно начислено налогов на 221 млрд тенге (рост на 19%), взыскано свыше 175 млрд тенге (рост на 8,2%).

Также реализуются меры, направленные на стимулирование уплаты налогов в бюджет.

В текущем году проводится налоговая амнистия для субъектов МСБ (с января 2019 г.) и физических лиц (с августа 2019 г.) путём списания начисленных пеней и штрафов при условии уплаты налогоплательщиком суммы основного долга.

На 1 ноября текущего года амнистией воспользовались порядка 46% должников субъектов МСБ (42 тыс. из 91,9 тыс.), которые выплатили 13 млрд тенге налогов. Им списано

4,4 млрд тенге штрафов и пени.